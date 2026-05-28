Парламентарии Железногорска утвердили ряд важных законопроектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железногорске прошла очередная сессия Совета депутатов. Парламентарии приняли решение о создании МУП «Горводоканал».
С 1 июня городские коллекторы, насосные станции, очистные сооружения и водопроводные колодцы, которые обслуживало ООО «Красэко-электро» вернутся в муниципалитет. Организация отказалась от готовящегося концессионного соглашения, так как с этого года кратно возросли платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Ожидается, что к 2030 году они составят около 1 млрд. рублей. Необходима реконструкция очистных сооружений. Это, по прогнозам специалистов, еще около 5 млрд. рублей. Нового концессионера нет. Чтобы городские сети не остались бесхозными, предлагается создать муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» и искать средства на реконструкцию в федеральном бюджете. Депутаты поддержали такое решение.
Кроме этого, парламентарии утвердили корректировку в бюджет текущего года. Прибавка составит почти 250 миллионов. Средства направят на благоустройство пешеходной дорожки «Беличья тропа», частичный ремонт бассейна «Труд», модернизацию библиотеки им. Беляева, освещение переезда у «Радуги».
Также на сессии утвердили положение о Молодежном парламенте. Его начнут создавать в Железногорске в ближайшее время. Войти в состав смогут молодые люди от 18 до 35 лет по конкурсу.