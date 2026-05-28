ЦИК назвал 12 партий для участия в выборах в Госдуму без сбора подписей

В сентябре 2026 года 12 политических партий смогут принять участие в выборах в Государственную Думу без сбора подписей избирателей. По информации «Интерфакса», об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями партий.
«На сей момент у нас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах», — заявила она.
Как отметила глава ЦИК, комиссия, вероятно, примет решение о проведении голосования на предстоящих в сентябре выборах в течение трех дней.
Мы с коллегами предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что голосование будет трехдневное, потому что это запрос наших избирателей, так удобно им.
Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября. Помимо думских выборов, в указанные дни запланировано проведение более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. В ходе этих кампаний подлежат замещению более 20 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.