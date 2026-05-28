ЦИК назвал 12 партий для участия в выборах в Госдуму без сбора подписей

В сентябре 2026 года 12 политических партий смогут участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября, а всего запланировано более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня с замещением свыше 20 тыс. депутатских мандатов.

Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2026 года 12 политических партий смогут принять участие в выборах в Государственную Думу без сбора подписей избирателей. По информации «Интерфакса», об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями партий.

«На сей момент у нас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах», — заявила она.

Как отметила глава ЦИК, комиссия, вероятно, примет решение о проведении голосования на предстоящих в сентябре выборах в течение трех дней.

Мы с коллегами предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что голосование будет трехдневное, потому что это запрос наших избирателей, так удобно им.

Элла Памфилова
председатель ЦИК

Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября. Помимо думских выборов, в указанные дни запланировано проведение более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. В ходе этих кампаний подлежат замещению более 20 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше