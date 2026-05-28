Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Путина в Казахстан: триколор в небе и встреча с Токаевым. Главное

27 мая президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Утром следующего дня он и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев встретились во Дворце независимости в Астане, после чего начались переговоры делегаций двух стран.

Источник: РИА "Новости"

Что сказал Путин

Он напомнил, что в 2025 году отношения России и Казахстана вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также указал, что отношения двух стран динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.

Глава государства отметил, что товарооборот России и Казахстана составил более $28 млрд в 2025 году. По итогам первого квартала 2026-го он вырос свыше чем на 9%, добавил он. Путин подчеркнул, что Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана.

«Подготовлен [на подписание] также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества: от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов», — добавил он.

Что сказал Токаев

Токаев отметил, что государственный визит Путина имеет исключительно важное значение для дальнейшего продвижения, развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений двух стран.

«Для Казахстана, не буду скрывать, дружественные, близкие связи с Россией представляют первостепенную важность. Вы хорошо это понимаете, и мы это хорошо понимаем. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает развиваться во всех сферах и служит образцовым примером межгосударственных связей», — сказал он.

Президент Казахстана подчеркнул, что между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов.