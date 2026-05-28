Визит Путина в Казахстан: триколор в небе и встреча с Токаевым. Главное

Что сказал Путин
Он напомнил, что в 2025 году отношения России и Казахстана вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также указал, что отношения двух стран динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.
Глава государства отметил, что товарооборот России и Казахстана составил более $28 млрд в 2025 году. По итогам первого квартала 2026-го он вырос свыше чем на 9%, добавил он. Путин подчеркнул, что Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана.
«Подготовлен [на подписание] также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества: от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов», — добавил он.
Что сказал Токаев
Токаев отметил, что государственный визит Путина имеет исключительно важное значение для дальнейшего продвижения, развития стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений двух стран.
«Для Казахстана, не буду скрывать, дружественные, близкие связи с Россией представляют первостепенную важность. Вы хорошо это понимаете, и мы это хорошо понимаем. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает развиваться во всех сферах и служит образцовым примером межгосударственных связей», — сказал он.
Президент Казахстана подчеркнул, что между Россией и Казахстаном нет спорных вопросов.