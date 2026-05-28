Самарский губернатор поручил проверить документы депутата Милеева об участии в СВО

Александр Милеев известная в Самарской области фигура. Он заслуженный тренер, чемпион мира по гребле и уже много лет работает в губернской думе. В 2026 году он внезапно обрел новый статус — участник СВО. Именно так депутат заявился на предварительное голосование партии. На выборы он хочет пойти сразу по трем направлениям: в Госдуму по Красноглинскому одномандатному округу № 161, в губдуму по Кировскому округу № 12 и по партийному списку.