Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан

«Мы масштабно, практически во всех районах, ведем реконструкцию, как в свое время вели в поликлиниках масштабную реконструкцию во всех районах. В этом году уже около 100 таких школ реконструировали. В прошлом году — полсотни. Это такое масштабное строительство, которое тоже необходимо. Так что я поручу, чтобы проследили, чтобы 1 сентября детишки пошли уже в старую новую школу», — ответил Собянин.