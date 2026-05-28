Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан

Мама двух детей Олеся Аветисян из районе Ясенево попросила мэра ускорить модернизацию бассейна на ул. Вильнюсская.
«Рядом с бассейном еще один спортивный объект. Все это — комплекс “Самбо-70”. Первый объект мы уже запустили после реконструкции. Надеюсь, что в этом году все основные работы (в бассейне — прим. Агентства “Москва”) будут закончены, и бассейн снова примет своих посетителей», — сказал Собянин.
После модернизации, по словам мэра, в бассейне установят современное оборудование, он станет комфортнее для посетителей.
Учитель-логопед Алена Фимкина обратилась с просьбой о проведении благоустройства в сквере имени Авдеева в районе Люблино — места для прогулки и отдыха горожан, проживающих рядом.
«Я поручу и префекту, и департаменту ЖКХ, чтобы они проследили за тем, чтобы в сквере все сделали, обновили его», — ответил Собянин.
Наталья Кудряшова на встрече с мэром рассказала, что жители района Выхино-Жулебино ждут открытия после реконструкции учебного корпуса № 4 школы № 1363. Дочь Натальи учится в 7 классе этой школы.
«Мы масштабно, практически во всех районах, ведем реконструкцию, как в свое время вели в поликлиниках масштабную реконструкцию во всех районах. В этом году уже около 100 таких школ реконструировали. В прошлом году — полсотни. Это такое масштабное строительство, которое тоже необходимо. Так что я поручу, чтобы проследили, чтобы 1 сентября детишки пошли уже в старую новую школу», — ответил Собянин.
Он добавил, что время реконструкции школьных зданий сократилось, и теперь такие работы занимают от девяти месяцев до года.