Михаил Котюков: от аграриев зависит наша продовольственная безопасность

Сельхозпроизводители западной зоны занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых, картофеля, технических и кормовых культур. Холодная и сырая весна сдвинула сроки посевной, аграриям пришлось оперативно корректировать логистику, но с увеличением продолжительности светового дня удалось войти в график. Техника с раннего утра и до позднего вечера находится в полях. Так, например, сегодня механизаторы и сеяльщики АО «Солгон» завершают посевную, освоив 35 тыс. га ярового сева. «Во многом от аграриев зависит наша продовольственная безопасность. Посевную в Красноярском крае завершаем в срок. Запаса семян хватило, с техникой сбоев нет», — подчеркнул губернатор.