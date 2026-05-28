Михаил Котюков: от аграриев зависит наша продовольственная безопасность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На полях Ужурского муниципального округа завершилась посевная кампания. Сегодня губернатор края Михаил Котюков пообщался с механизаторами и сеяльщиками.
Они рассказали главе региона, что округ идет с опережением других территорий. Яровой сев составил уже 128 тыс. га — это 82,5% от плана. В том числе посеяно 90 тыс. га зерновых и зернобобовых и 22 тыс. га ярового рапса.
Сельхозпроизводители западной зоны занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых, картофеля, технических и кормовых культур. Холодная и сырая весна сдвинула сроки посевной, аграриям пришлось оперативно корректировать логистику, но с увеличением продолжительности светового дня удалось войти в график. Техника с раннего утра и до позднего вечера находится в полях. Так, например, сегодня механизаторы и сеяльщики АО «Солгон» завершают посевную, освоив 35 тыс. га ярового сева. «Во многом от аграриев зависит наша продовольственная безопасность. Посевную в Красноярском крае завершаем в срок. Запаса семян хватило, с техникой сбоев нет», — подчеркнул губернатор.
В целом по краю первыми с посевной кампанией в середине апреля традиционно стартовали южные округа. В мае аграрии массово вышли на поля уже на всей территории региона. Завершится посевная, если тому будет способствовать погода, в ближайшие две недели.
В 2026 году государственная поддержка субъектам агропромышленного комплекса Ужурского муниципального округа составила 203,5 млн рублей, 136,4 из них — это средства краевого бюджета.