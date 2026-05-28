Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство США опровергло слова Каллас об эвакуации из Киева

Посольство США в Киеве продолжает функционировать в обычном режиме. В дипломатическом представительстве опровергли информацию главы европейской дипломатии Каи Каллас об отъезде американских дипломатов.

Источник: Reuters

В посольстве также напомнили, что гражданам США не рекомендуется посещать Украину.

«В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепа безопасность американцев имеет первостепенное значение, и он регулярно пересматривает уровень безопасности посольства в Киеве», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в X.

Каллас ранее заявила, что все посольства стран ЕС остались в Киеве, тогда как сотрудники посольства США уехали. 25 мая МИД России объявил, что российская армия приступает к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали иностранцев, включая дипломатов, «как можно скорее» покинуть Киев. ЕС, в свою очередь, отказался эвакуировать свой дипломатический персонал.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше