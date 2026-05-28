Посольство США опровергло слова Каллас об эвакуации из Киева

В посольстве также напомнили, что гражданам США не рекомендуется посещать Украину.
«В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными. Для Госдепа безопасность американцев имеет первостепенное значение, и он регулярно пересматривает уровень безопасности посольства в Киеве», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в X.
Каллас ранее заявила, что все посольства стран ЕС остались в Киеве, тогда как сотрудники посольства США уехали. 25 мая МИД России объявил, что российская армия приступает к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали иностранцев, включая дипломатов, «как можно скорее» покинуть Киев. ЕС, в свою очередь, отказался эвакуировать свой дипломатический персонал.