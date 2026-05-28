Посольство США опровергло слова Каллас об эвакуации из Киева

Каллас ранее заявила, что все посольства стран ЕС остались в Киеве, тогда как сотрудники посольства США уехали. 25 мая МИД России объявил, что российская армия приступает к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали иностранцев, включая дипломатов, «как можно скорее» покинуть Киев. ЕС, в свою очередь, отказался эвакуировать свой дипломатический персонал.