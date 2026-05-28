Ушаков: никакого послания Путин Трампу не передавал

Комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из столицы Украины, помощник президента сказал: «Если вы Каллас верите, то я не знаю». Посольство США уже опровергло данные о своей эвакуации.