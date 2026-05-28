Ушаков: никакого послания Путин Трампу не передавал

«Нет, никакого послания не передавалось», — сказал Юрий Ушаков (цитата по ТАСС).
Что касается предупреждения Москвы о намерении систематически наносить удары по Киеву, эту информацию передали в Вашингтон «по соответствующим каналам», добавил Ушаков. «Ответа, насколько я знаю, пока не было», — добавил он.
Комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из столицы Украины, помощник президента сказал: «Если вы Каллас верите, то я не знаю». Посольство США уже опровергло данные о своей эвакуации.