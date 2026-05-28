Знак отличия «За милосердие, добровольчество и благотворительность»

Законопроект о наградах участникам волонтёрского движения принят на одиннадцатой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области.
Изменения в закон «О наградах Новосибирской области» необходимы для совершенствования наградной системы, официального признания заслуг волонтёров, дополнительного стимулирования развития добровольческого движения. Об этом в ходе одиннадцатой сессии сказала первый заместитель руководителя администрации — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области Наталья Авдеева.
Напомним, идея об учреждении награды активистам добровольческого движения, которые считают своим долгом и честью помощь бойцам спецоперации, впервые прозвучала на площадке регионального парламента. Инициативу высказали на совместном мероприятии в рамках проекта Заксобрания «В одной команде со СВОими» с Молодёжным парламентом Новосибирской области. Распоряжением председателя Законодательного Собрания Андрея Шимкива была создана рабочая группа, в составе которой депутаты представители исполнительной власти, общественники обсудили концепцию награждения.
В поправках к закону «О наградах Новосибирской области» предлагается установить наименование знака отличия «За милосердие, добровольчество и благотворительность». Определён круг награждаемых, основания награждения, размер выплаты награждённым, порядок ношения знака отличия. Представления (ходатайства) о вручении знаков отличия будут согласовываться и рассматриваться с учётом мнения областных исполнительных органов власти.
Сегодня в регионе более 860 волонтёрских сообществ, которые объединяют более 200 тысяч жителей. Награда позволит выразить благодарность тем, кто безвозмездно вкладывает силы и время в помощь нуждающимся, социально‑экономическое развитие области, активно содействует реализации целей и задач специальной военной операции.
Законопроект, кроме того, уточняет порядок рассмотрения представлений (ходатайств) о награждении медалью «За смелость и отвагу», о присвоении почётного звания «Заслуженный спасатель Новосибирской области» с учётом мнения органов военного управления, командования воинских частей либо мнения территориального органа, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Вносятся изменения в порядок передачи наград и удостоверений к ним. Определён алгоритм выдачи дубликатов наград и удостоверений в случае их утраты в условиях ведения боевых действий, вследствие чрезвычайных ситуаций.
Комитет Законодательного Собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект и рекомендовал сессии принять его в первом чтении. Для подготовки ко второму чтению установлен сокращённый срок поправок. Об этом доложил председатель комитета Игорь Умербаев.
Когда страна ведёт специальную военную операцию, множество жителей Новосибирской области помогает военнослужащим, прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. «Да, сегодня волонтёрство актуально как никогда, — сказал он. — Очень своевременную инициативу внесли участники проекта Законодательного Собрания “В одной команде со СВОими”: бойцы спецоперации точно знают, насколько важна помощь тыла в зоне проведения военных действий. Идею поддержали все депутаты, мы это видим по результатам голосования. Низкий поклон нашим волонтёрам! Таких людей необходимо отмечать, говорить им спасибо».
