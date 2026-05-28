Знак отличия «За милосердие, добровольчество и благотворительность»

Законопроект, кроме того, уточняет порядок рассмотрения представлений (ходатайств) о награждении медалью «За смелость и отвагу», о присвоении почётного звания «Заслуженный спасатель Новосибирской области» с учётом мнения органов военного управления, командования воинских частей либо мнения территориального органа, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Вносятся изменения в порядок передачи наград и удостоверений к ним. Определён алгоритм выдачи дубликатов наград и удостоверений в случае их утраты в условиях ведения боевых действий, вследствие чрезвычайных ситуаций.