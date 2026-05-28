Полковник Ходаренок: РФ должна ответить ударами на угрозы «логистического локдауна»

Ведь в сфере подвоза материальных средств и в целом функционирования тыла действуют очень простые формулы: если действиями беспилотной авиации ВСУ снабжение ВС РФ будет сокращено, предположим, на 60 процентов, то наступательные действия продолжают только 40 процентов войск (сил); ~а если в результате боевой работы БЛА ВСУ снабжение ВС РФ будет сокращено на 90 процентов, то какие-либо наступательные боевые действия российской армии просто останавливаются~, и в этом случае части и соединения ВС РФ способны разве что удерживать фронт. Именно этой цели и намеревается в ближайшее время добиться украинское военное руководство.