Лавров ответил на слова Пашиняна о возможности Армении «разбогатеть»

Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в комментарии для ИС «Вести».
Ранее, выступая на предвыборном мероприятии в городе Гарни, Никол Пашинян отметил, что армянские власти не опасаются роста цен на сырье при возможном ухудшении связей с Россией. По его словам, республика рассчитывает на обогащение за счет превращения в «перекресток мира».
«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — указал Сергей Лавров.
