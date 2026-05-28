Лавров ответил на слова Пашиняна о возможности Армении «разбогатеть»

Ранее, выступая на предвыборном мероприятии в городе Гарни, Никол Пашинян отметил, что армянские власти не опасаются роста цен на сырье при возможном ухудшении связей с Россией. По его словам, республика рассчитывает на обогащение за счет превращения в «перекресток мира».