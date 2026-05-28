С налётами дронов ВСУ на Донбасс нужно бороться кардинально

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Необходимо кардинально изменить ситуацию с налетами украинских беспилотников на мирных людей», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Здесь задача широкого фронта. Даже не фронта, а тыла, потому что противник начал использовать беспилотники против гражданского населения, против гражданских грузов, к сожалению. Эту историю нужно в кратчайшие сроки поменять, потому что это вопрос ключевой и очень чувствительный», — отметил он.
По словам Дениса Пушилина, на данный момент есть много наработок для противодействия атакам БПЛА, но теперь вопрос, чтобы ускорить их внедрение, реализацию и масштабировать.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
