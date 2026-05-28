Отсутствие послания Трампу и обсуждаемые темы в Казахстане. Заявления Ушакова

Он отметил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев могли подробно обсудить Украину на дружеском обеде накануне вечером, а тема Армении в ЕАЭС будет обсуждаться в пятницу на саммите в Астане.
ТАСС собрал основные заявления помощника президента.
Визит президента в Казахстан
Тематика украинского урегулирования могла обсуждаться на встрече президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в среду: «Я уверен, что вчера в ходе дружеского обеда лидеры эту тему, несомненно, обсудили более подробно».
На переговорах украинский вопрос «обсуждали достаточно коротко».
Все договоренности, стоявшие в повестке государственного визита в Казахстан, достигнуты: «Те вопросы, которые стояли на повестке дня этого визита, они обсуждены и договоренности достигнуты».
Тематика участия Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет обсуждаться на саммите объединения в Астане 29 мая: «Завтра будет заседание Высшего евразийского совета, я считаю, что этот вопрос в той или иной степени будет обсуждаться».
Переговоры по Украине с ЕС
России есть, что обсуждать с европейцами, но они пока «перебирают» кандидатуры переговорщиков: «Ну что делать, пусть перебирают».
Условия для России от главы европейской дипломатии Каи Каллас для начала переговоров по Украине — «уличные высказывания, на которые мало кто реагирует».
Украинское урегулирование
Москва ждет от Киева конкретных шагов по переговорному процессу: «Что касается переговоров с Украиной, то ясно, о чем нужно договариваться, и мы ждем каких-то шагов навстречу с украинской стороны».
Украина знает, какие шаги ей нужно сделать для успеха переговоров: «Украинцы знают тоже, что им нужно сделать для успеха переговоров. Но пока этого не делают».
Предупреждение РФ
Россия «по соответствующим каналам» передела США рекомендации в связи с переходом ВС РФ к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве, ответа пока не было: «Мы же сделали заявление на этот счет, и американцам передана по соответствующим каналам тоже наша рекомендация. Ответа, насколько я знаю, пока не было».
Высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас об эвакуации американских дипломатов из Киева могут не соответствовать действительности: «Если вы Каллас верите, то я не знаю».
Россия не передавала никакого послания от президента РФ Владимира Путина президенту США Дональду Трампу в связи с темой ударов по объектам ВПК в Киеве: «Нет, никакого послания не передавалось».