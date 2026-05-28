Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американист рассказал о крахе азиатской стратегии Белого дома

Итоги войны с Ираном для США оказались тяжелее, чем предполагалось: американские арсеналы опустошены, поставки оружия союзникам заморожены, а азиатская стратегия Вашингтона дала трещину. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание, что в ходе азиатского тура аппаратчикам Белого дома приходится оправдываться перед союзниками в связи с тем, что США не могут соблюдать контракты по поставкам оружия.

Арсеналы Пентагона опустошила проигранная ближневосточная авантюра. Вашингтон как минимум на два года приостанавливает продажу 400 ракет Tomahawk Японии.

Малек Дудаков
политолог

За время затяжной кампании против Ирана США израсходовали не менее тысячи крылатых ракет Tomahawk, отмечает Дудаков. При этом за год они производят всего 50−60 ракет. Даже в случае наращивания производства на восполнение арсенала потребуется не один год — поэтому США сегодня сложно выполнять договоренности по поставкам ракет своим союзникам, уверен политолог.

Также, по его словам, истощены запасы ракетных систем и гаубиц — большую часть этого оружия США потеряли за годы конфликта на Украине.

Продажа Тайваню оружия на 14 млрд долларов приостановлена ​​на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и примирения президента США Дональда Трампа с Пекином, пишет The Washington Post. Всего Тайвань недополучил от США вооружений на сумму около 30 млрд долларов.

Рассчитывать на поставки систем ПВО или ракет PAC-3 для Patriot Тайваню уже не приходится, так как США сами остро нуждаются в них — 1,5 тыс. противоракет израсходованы в ходе войны с Ираном, напоминает Дудаков. По мнению эксперта, в случае возобновления конфликта американские базы просто будет нечем защищать. При этом противник США сохранил 70% своего ракетного потенциала.

Ожидаемо летит под откос вся азиатская стратегия Белого дома, который планировал быстро победить в Иране и затем переключиться на Китай. И активно принуждал союзников в Азии доводить военные расходы до 5% от ВВП и закупать побольше американского оружия.

Малек Дудаков
политолог

Планы Вашингтона рассыпались на фоне провала в Иране, резко ослабившего позиции США в борьбе с Китаем, резюмирует Дудаков.

Ранее сообщалось, что США и Иран обменялись новыми ударами. Обе стороны утверждают, что наносили удары в целях самообороны. Американцы нанесли удар второй раз за три дня. Тегеран осудил действия США, назвав их «прямым нарушением» режима прекращения огня, в ответ атаковав одну из американских авиабаз в регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше