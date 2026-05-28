Американист рассказал о крахе азиатской стратегии Белого дома

Арсеналы Пентагона опустошила проигранная ближневосточная авантюра. Вашингтон как минимум на два года приостанавливает продажу 400 ракет Tomahawk Японии.
За время затяжной кампании против Ирана США израсходовали не менее тысячи крылатых ракет Tomahawk, отмечает Дудаков. При этом за год они производят всего 50−60 ракет. Даже в случае наращивания производства на восполнение арсенала потребуется не один год — поэтому США сегодня сложно выполнять договоренности по поставкам ракет своим союзникам, уверен политолог.
Также, по его словам, истощены запасы ракетных систем и гаубиц — большую часть этого оружия США потеряли за годы конфликта на Украине.
Продажа Тайваню оружия на 14 млрд долларов приостановлена на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и примирения президента США Дональда Трампа с Пекином, пишет The Washington Post. Всего Тайвань недополучил от США вооружений на сумму около 30 млрд долларов.
Рассчитывать на поставки систем ПВО или ракет PAC-3 для Patriot Тайваню уже не приходится, так как США сами остро нуждаются в них — 1,5 тыс. противоракет израсходованы в ходе войны с Ираном, напоминает Дудаков. По мнению эксперта, в случае возобновления конфликта американские базы просто будет нечем защищать. При этом противник США сохранил 70% своего ракетного потенциала.
Ожидаемо летит под откос вся азиатская стратегия Белого дома, который планировал быстро победить в Иране и затем переключиться на Китай. И активно принуждал союзников в Азии доводить военные расходы до 5% от ВВП и закупать побольше американского оружия.
Планы Вашингтона рассыпались на фоне провала в Иране, резко ослабившего позиции США в борьбе с Китаем, резюмирует Дудаков.
Ранее сообщалось, что США и Иран обменялись новыми ударами. Обе стороны утверждают, что наносили удары в целях самообороны. Американцы нанесли удар второй раз за три дня. Тегеран осудил действия США, назвав их «прямым нарушением» режима прекращения огня, в ответ атаковав одну из американских авиабаз в регионе.