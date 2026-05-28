Сводка основных боевых действий утром 28 мая в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: армия России продвинулась на двадцати двух участках до 1000 метров, идут стрелковые бои в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. Отражен очередной накат противника в районе Кондратовки. В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются между поселками Лесное и Таратутино.
На Донбассе на Краснолиманском направлении ВС России отражают контратаки ВСУ в районе Редкодуба и Дробышево. На Славянском направлении войска России атакуют в районе Рай-Александровки, продвигаются в районе Кривой Луки. Идет давление на Пискуновку. Константиновское направление: есть продвижение от Степановки до восточной части Долгой Балки. Сообщается о выходе российских войск к Молочарке. Малые штурмовые группы действуют в микрорайонах Южный, Центральный, Второй, Спутник и Гора. На Добропольском направлении есть продвижение к Сергеевке по трассе на Павлоград, бои у Васильевки, Мирного, Белицкого и Кучерова Яра. Не стихают бои в районе Нового Донбасса.
В Таврии на Днепропетровском направлении происходит расширение зоны контроля российских отрядов у Добропасово. На Гуляйпольском направлении группа войск «Восток» сообщает об успехе в поселке Воздвижевка. Выше по фронту ВСУ пытаются остановить наступление российской армии в районе Новоалександровки и восточнее Ивановки, где идут упорные бои. Запорожское направление: российские части ведут упорные бои в посёлках Приморском и Степногорке. На Каменском направлении также идут тяжёлые встречные бои.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
