Сводка основных боевых действий утром 28 мая в Донбассе и Таврии

На Донбассе на Краснолиманском направлении ВС России отражают контратаки ВСУ в районе Редкодуба и Дробышево. На Славянском направлении войска России атакуют в районе Рай-Александровки, продвигаются в районе Кривой Луки. Идет давление на Пискуновку. Константиновское направление: есть продвижение от Степановки до восточной части Долгой Балки. Сообщается о выходе российских войск к Молочарке. Малые штурмовые группы действуют в микрорайонах Южный, Центральный, Второй, Спутник и Гора. На Добропольском направлении есть продвижение к Сергеевке по трассе на Павлоград, бои у Васильевки, Мирного, Белицкого и Кучерова Яра. Не стихают бои в районе Нового Донбасса.