Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Иран назвал условие, необходимое для подписания мирного соглашения с США

Иран заявил, что подпишет мирное соглашение с США только в случае разблокирования замороженных иранских активов на сумму 24 млрд долларов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет британская газета The Telegraph, требование Тегерана связно с усиливающимся в стране гуманитарным кризисом: растущей нехваткой основных медикаментов и продовольствия на фоне ограничения импортных поставок и проблем в работе платежных систем.

Тегеран настаивает на том, чтобы 12 млрд долларов из заблокированных активов были перечислены незамедлительно после подписания меморандума о взаимопонимании, а оставшиеся средства — в течение 60 дней.

Эти активы — в основном доходы от продажи нефти и газа, хранящиеся в иностранных банках под санкциями США. По данным Telegraph, в США заморожены иранские активы всего на 2 млрд долларов, еще около 100 млрд долларов заблокированы на международных банковских счетах в таких странах, как Южная Корея, Катар, Ирак и Германия.

Эти средства стали одним из главных препятствий на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, утверждает газета.

Трампу, который годами критиковал Барака Обаму за отправку «поддонов наличных» Ирану в рамках ядерного соглашения 2015 года, теперь предстоит принять непростое решение.

По мнению издания, для Белого дома проблема заключается не только в размере выплат. Это может стать противоречивым и рискованным сигналом для американских избирателей и окружения Трампа и осложнить позицию республиканцев на промежуточных выборах осенью этого года.

К тому же с юридической точки зрения высвободить миллиарды долларов так же сложно, как и с политической, подчеркивает Telegraph. Для этого Вашингтону, вероятно, потребуется отказаться от санкций, сотрудничества в этом плане с иностранными правительствами, а также от механизма, гарантирующего, что денежные средства не будут использованы Ираном для восстановления ядерной программы и финансирования региональных прокси.

Более того, исход такого шага неизвестен. Обсуждаемый меморандум о взаимопонимании «расплывчатое» рамочное соглашение: ключевые вопросы остаются нерешенными и зависят от дальнейших переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше