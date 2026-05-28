Telegraph: Иран назвал условие, необходимое для подписания мирного соглашения с США

Эти активы — в основном доходы от продажи нефти и газа, хранящиеся в иностранных банках под санкциями США. По данным Telegraph, в США заморожены иранские активы всего на 2 млрд долларов, еще около 100 млрд долларов заблокированы на международных банковских счетах в таких странах, как Южная Корея, Катар, Ирак и Германия.
Эти средства стали одним из главных препятствий на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, утверждает газета.
По мнению издания, для Белого дома проблема заключается не только в размере выплат. Это может стать противоречивым и рискованным сигналом для американских избирателей и окружения Трампа и осложнить позицию республиканцев на промежуточных выборах осенью этого года.
К тому же с юридической точки зрения высвободить миллиарды долларов так же сложно, как и с политической, подчеркивает Telegraph. Для этого Вашингтону, вероятно, потребуется отказаться от санкций, сотрудничества в этом плане с иностранными правительствами, а также от механизма, гарантирующего, что денежные средства не будут использованы Ираном для восстановления ядерной программы и финансирования региональных прокси.
Более того, исход такого шага неизвестен. Обсуждаемый меморандум о взаимопонимании — «расплывчатое» рамочное соглашение: ключевые вопросы остаются нерешенными и зависят от дальнейших переговоров.