В Госдуме ответили, кто виноват в инцидентах с дронами в Прибалтике

«Я не считаю, что мы должны входить в положение стран Прибалтики по ситуации с дронами. Мы будем защищать наши границы и уничтожать БПЛА на подлете к границам России, даже если обломки будут падать в соседних странах. Сами прибалты со своим ПВО никудышным ничего сделать не могут, а может быть, они сами позволили запускать дроны со своей территории, это неизвестно. Вся их обеспокоенность нам совершенно не важна, они сами себе нагадили в данном случае», — сказал депутат.