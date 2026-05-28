Захарова назвала учения США и Японии угрозой интересам РФ

Российская сторона расценивает совместные маневры США и Японии, предусматривающие развертывание пусковой установки ракетного комплекса Typhon, как действие, создающее угрозу интересам РФ и безопасности в регионе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы неоднократно обращали внимание официального Токио на то, что рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньше дальности вне зависимости от того, делается это на эпизодической, ротационной или постоянной основе как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создает прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам», — сказала она.

По словам Захаровой, японскую сторону ранее предостерегали от принятия решений, которые будут квалифицироваться как преднамеренные, враждебные и игнорирующие национальные интересы России.

