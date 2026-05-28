«Мы должны видеть нашего главного противника и модератора всех действий объединенной Европы против нас. Это Соединенное Королевство, Лондон, а именно британские элиты. Их точку зрения озвучивает Кая Каллас, транслируя абсолютно неприемлемые даже не условия переговоров, а политические позиции. Мы должны также понимать, что британские спецслужбы будут активизировать свою работу с точки зрения влияния на внутренние российские политические процессы. Деятельность московской резидентуры Ми-6 — это тот ключевой элемент, который необходимо полностью подавить, не дать им возможность нормального функционирования», — заявил Коротченко.