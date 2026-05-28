Волгоградцам дадут три дня на голосование за депутатов Госдумы

Предстоящие выборы депутатов Госдумы, вероятно, будут трехдневными. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Это запрос наших избирателей, так удобно им», — цитирует главу ЦИК «АиФ».
Вероятная дата проведения выборов — 20 сентября. Ранее она заявила, что предстоящие выборы будут беспрецедентно сложными — избирательной системе придется столкнуться с множеством организационных и политических вызовов, которых еще не было в новейшей истории России.
Ранее сообщалось, что стартовало электронное предварительное голосование — жители волгоградского региона выберут кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Госдуму.
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.