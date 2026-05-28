Токаев заявил о «судьбоносной миссии» Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что президент России Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров с российским коллегой, который находится в Астане с государственным визитом.

«Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», — сказал Токаев.

Глава российского государства прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. Визит продлится три дня — с 27 по 29 мая — и приурочен к саммиту Евразийского экономического союза.

