Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Визит Путина в Казахстан: политолог назвал главные темы

Программа государственного визита Путина в Казахстан охватывает широкий спектр вопросов, важных для двусторонних отношений Москвы и Астаны, а также в формате ЕАЭС. Об этом пишет политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале. Эксперт рассматривает пять главных тем, на которые стоит обратить внимание в рамках визита российского президента в Астану.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Политолог отмечает, что на Евразийском экономическом форуме Россию представляет внушительная делегация из 400 человек. В нее вошли бизнесмены, ученые и эксперты. Особо отмечается присутствие в составе делегации главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и замруководителя администрации президента России Максима Орешкина.

Ожидается, что стороны примут конкретные решения и заключат серьезные соглашения. Практическая польза ЕАЭС сейчас в центре внимания властей.

Алексей Чеснаков
политолог

Отдельно эксперт выделяет энергетический блок. Сегодня Казахстан и Россия заключили два соглашения: об основных принципах и условиях строительства АЭС на территории республики, а также о государственном экспортном кредите для финансирования этого проекта. Еще одна важная тема, по мнению Чеснакова, транзит российской нефти в Китай через территорию республики.

В условиях энергетической турбулентности из-за ситуации на Ближнем Востоке к этим обсуждениям будет приковано особое внимание.

Алексей Чеснаков
политолог

Из-за санкционного давления, перестройки внешней торговли и роста значимости маршрутов в Китай и Центральную Азию на первый план выходит логистика. В этих условиях Казахстан приобретает для России все большее значение, отмечает Чеснаков.

Важно, будут ли звучать сигналы о развитии транспортных коридоров и железнодорожной инфраструктуры. Возможны дополнительные треки, которые окажутся особенно значимыми для бизнеса.

Алексей Чеснаков
политолог

В рамках ЕАЭС запланировано обсуждение совместного развития технологий искусственного интеллекта. Чеснаков отмечает, что у России есть наработки в программной сфере, а Казахстан активно развивает технологическую инфраструктуру.

Отдельное внимание эксперт обращает на важные геополитические сигналы — в первую очередь по вопросам членства Армении в ЕАЭС.

Вероятно, стороны постараются смягчить ситуацию, однако риски обострения по-прежнему сохраняются, в первую очередь из-за заинтересованности действующего руководства Армении в повышении ставок.

Алексей Чеснаков
политолог

Вопросы военно-технического сотрудничества, безопасности, санкционного давления Запада, по мнению эксперта, будут обсуждаться в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Астане начались переговоры делегаций России и Казахстана. На встреча с президентом Казахстана Владимир Путин заявил, что Россия подготовила солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества: от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше