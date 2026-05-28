Визит Путина в Казахстан: политолог назвал главные темы

Политолог отмечает, что на Евразийском экономическом форуме Россию представляет внушительная делегация из 400 человек. В нее вошли бизнесмены, ученые и эксперты. Особо отмечается присутствие в составе делегации главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и замруководителя администрации президента России Максима Орешкина.
Ожидается, что стороны примут конкретные решения и заключат серьезные соглашения. Практическая польза ЕАЭС сейчас в центре внимания властей.
Отдельно эксперт выделяет энергетический блок. Сегодня Казахстан и Россия заключили два соглашения: об основных принципах и условиях строительства АЭС на территории республики, а также о государственном экспортном кредите для финансирования этого проекта. Еще одна важная тема, по мнению Чеснакова, транзит российской нефти в Китай через территорию республики.
В условиях энергетической турбулентности из-за ситуации на Ближнем Востоке к этим обсуждениям будет приковано особое внимание.
Из-за санкционного давления, перестройки внешней торговли и роста значимости маршрутов в Китай и Центральную Азию на первый план выходит логистика. В этих условиях Казахстан приобретает для России все большее значение, отмечает Чеснаков.
Важно, будут ли звучать сигналы о развитии транспортных коридоров и железнодорожной инфраструктуры. Возможны дополнительные треки, которые окажутся особенно значимыми для бизнеса.
В рамках ЕАЭС запланировано обсуждение совместного развития технологий искусственного интеллекта. Чеснаков отмечает, что у России есть наработки в программной сфере, а Казахстан активно развивает технологическую инфраструктуру.
Отдельное внимание эксперт обращает на важные геополитические сигналы — в первую очередь по вопросам членства Армении в ЕАЭС.
Вероятно, стороны постараются смягчить ситуацию, однако риски обострения по-прежнему сохраняются, в первую очередь из-за заинтересованности действующего руководства Армении в повышении ставок.
Вопросы военно-технического сотрудничества, безопасности, санкционного давления Запада, по мнению эксперта, будут обсуждаться в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что в Астане начались переговоры делегаций России и Казахстана. На встреча с президентом Казахстана Владимир Путин заявил, что Россия подготовила солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества: от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.