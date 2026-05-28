МИД Финляндии не смог ответить на вопрос российского посла об ударах ВСУ

Посол России 26 и 27 мая провел беседы в финском МИД.
«На прямой вопрос посла о том, считают ли Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», — сообщили агентству в дипмиссии.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.