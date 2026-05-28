Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию

Другая презентация рассказал о судьбе четырех амурских тигров, которых Москва подарила Астане в мае. Сейчас кошки находятся на карантине, однако уже через два месяца двух взрослых тигров можно будет отпустить в дикую среду. Два котенка при этом еще на год останутся под присмотром специалистов.