Польский политолог заявил о повторении Варшавой ошибок прошлого

Польский политолог Александр Яцек считает, что оборонное соглашение Польши и Британии повторяет ошибки времен Второй мировой войны. По его мнению, подобные договоры указывают на глубокий кризис внутри НАТО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Подписание оборонного договора между Польшей и Великобританией грозит повторением сценария ошибок, допущенных накануне Второй мировой войны. Такую точку зрения в беседе с ИС «Вести» озвучил политолог и общественный деятель объединения «Польша — Восток» Александр Яцек.

«Насколько оно [соглашение] большое, мы еще увидим. Но, как многие обозреватели говорят, это повторение тех ошибок, которые мы допустили до Второй мировой войны. Потому что до Второй мировой войны у нас тоже были заключены такие договора с Францией, и с Великобританией. Точно так же сейчас у нас и договор с прошлого года с Францией, сейчас подписали с Великобританией. Как это в 1939 году закончилось? Мы вроде все помним. Боюсь, что вот и эти договора ничем хорошим тоже не закончатся», — заявил он.

По мнению политолога, подобные двусторонние соглашения указывают на глубокий кризис внутри Североатлантического альянса, и поэтому участники блока вынуждены искать альтернативные способы обороны и создавать новые форматы военного сотрудничества.

Ранее стало известно, что Россия названа самой серьезной угрозой в тексте заключенного между странами договора о безопасности.

