МИД Белоруссии прокомментировал ядерные учения с Россией

МИНСК, 28 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета на брифинге для иностранных дипломатов заявил, что ядерные учения Белоруссии с Россией соответствуют соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики «совместных ядерных миссий».

Источник: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, заместитель министра иностранных дел провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель министерства обороны республики.

«Заместитель главы МИД констатировал, что совместные ядерные тренировки с Россией полностью соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики “совместных ядерных миссий” и носят исключительно оборонительный характер», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Он также подчеркнул, что информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
