МИД Белоруссии прокомментировал ядерные учения с Россией

Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, заместитель министра иностранных дел провел брифинг для аккредитованных в стране представителей дипломатического корпуса. В мероприятии также принял участие представитель министерства обороны республики.
«Заместитель главы МИД констатировал, что совместные ядерные тренировки с Россией полностью соответствуют Договору о нераспространении ядерного оружия, являются аналогом натовской практики “совместных ядерных миссий” и носят исключительно оборонительный характер», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Он также подчеркнул, что информация об учениях с самого начала была открытой и общедоступной.