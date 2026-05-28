NYT: Гватемала разрешила США военные удары по наркоторговцам на территории страны

На прошлой неделе президент Гватемалы Бернардо Аревало в телефонном разговоре с министром обороны США Питом Хегсетом согласился как на авиаудары, так и на «другие» военные действия против торговцев наркотиками. По словам источников, операции должны начаться в июне, пишет американская газета The New York Times.
Гватемала стала второй страной в регионе, которая одобрила на своей территории совместные с США военные действия. Ранее в этом году на аналогичную сделку согласился Эквадор. Тогда стороны договорились, что вооруженные силы США будут консультировать эквадорские войска и оказывать им помощь в проведении рейдов и авиаударов по предполагаемым наркобандам.
Трамп, в свою очередь, не раз призывал к более активному использованию военной силы США для борьбы с мексиканскими наркокартелями и угрожал, что США начнут действовать в одиночку, если Вашингтон сочтет, что Мексика делает недостаточно.
Как напоминает NYT, почти 20 латиноамериканских стран уже являются членами Американской коалиции по борьбе с картелями. Она была сформирована ранее в этом году администрацией Трампа для борьбы с картелями и организованной преступностью по всему Западному полушарию.
Администрация Трампа, по данным NYT, «бомбит» латиноамериканские страны различными просьбами, которые они пытаются удовлетворить для умиротворения Белого дома.
Газета отмечает, что жители «устали после десятилетий вмешательства Вашингтона» в дела своих стран, включая кровавые политические перевороты.