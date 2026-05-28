NYT: Гватемала разрешила США военные удары по наркоторговцам на территории страны

Гватемала стала второй страной в регионе, которая одобрила на своей территории совместные с США военные действия. Ранее в этом году на аналогичную сделку согласился Эквадор. Тогда стороны договорились, что вооруженные силы США будут консультировать эквадорские войска и оказывать им помощь в проведении рейдов и авиаударов по предполагаемым наркобандам.