NYT: Гватемала разрешила США военные удары по наркоторговцам на территории страны

Гватемала согласилась допустить вооруженные силы США на свою территорию для нанесения ударов по наркокартелям.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На прошлой неделе президент Гватемалы Бернардо Аревало в телефонном разговоре с министром обороны США Питом Хегсетом согласился как на авиаудары, так и на «другие» военные действия против торговцев наркотиками. По словам источников, операции должны начаться в июне, пишет американская газета The New York Times.

Гватемала стала второй страной в регионе, которая одобрила на своей территории совместные с США военные действия. Ранее в этом году на аналогичную сделку согласился Эквадор. Тогда стороны договорились, что вооруженные силы США будут консультировать эквадорские войска и оказывать им помощь в проведении рейдов и авиаударов по предполагаемым наркобандам.

По данным NYT, Пентагон также намерен оказать давление на Гондурас, чтобы тот тоже согласился на совместные военные операции. Более того, администрация Дональда Трампа хочет, чтобы затем Гватемала и Гондурас убедили Мексику на борьбу с наркотиками вместе с США.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно говорила, что приветствует обмен разведданными и сотрудничество с США в области безопасности, но не допустит участия американских агентов или вооруженных сил в операциях на территории Мексики.

Трамп, в свою очередь, не раз призывал к более активному использованию военной силы США для борьбы с мексиканскими наркокартелями и угрожал, что США начнут действовать в одиночку, если Вашингтон сочтет, что Мексика делает недостаточно.

Как напоминает NYT, почти 20 латиноамериканских стран уже являются членами Американской коалиции по борьбе с картелями. Она была сформирована ранее в этом году администрацией Трампа для борьбы с картелями и организованной преступностью по всему Западному полушарию.

Администрация Трампа, по данным NYT, «бомбит» латиноамериканские страны различными просьбами, которые они пытаются удовлетворить для умиротворения Белого дома.

Но до сих пор подавляющее большинство стран в коалиции не хотят допускать американские войска на свою территорию для борьбы с наркокартелями.

Газета отмечает, что жители «устали после десятилетий вмешательства Вашингтона» в дела своих стран, включая кровавые политические перевороты.

