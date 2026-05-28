Захарова: любые попытки Европы рассорить РФ и Беларусь обречены на провал

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Страны Европы, в том числе Франция, стремятся рассорить Москву и Минск, однако эти попытки тщетны и обречены на провал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Sputnik.by

Как сообщалось, в минувшее воскресенье по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Франции и Беларуси Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко. Стороны обсудили как региональные проблемы, так и отношения Минска с Евросоюзом, в том числе с Францией.

«Но для нас очевидно, что Париж и другие европейские столицы явно преследуют лишь одну цель — попытаться вбить клин между Москвой и Минском, ослабить Союзное государство», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

При этом она выразила уверенность в том, что «белорусские друзья также не строят никаких иллюзий» по поводу «телефонной дипломатии Парижа».

«Любые потуги недоброжелателей рассорить наши братские страны, связанные многовековыми узами общей истории, дружбы и добрососедства, обращены на провал», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что и Беларусь, и Россия настроены на равноправный и ваимоуважительный диалог.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше