Захарова: любые попытки Европы рассорить РФ и Беларусь обречены на провал

Как сообщалось, в минувшее воскресенье по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Франции и Беларуси Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко. Стороны обсудили как региональные проблемы, так и отношения Минска с Евросоюзом, в том числе с Францией.