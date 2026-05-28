Захарова: любые попытки Европы рассорить РФ и Беларусь обречены на провал

Как сообщалось, в минувшее воскресенье по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Франции и Беларуси Эммануэля Макрона и Александра Лукашенко. Стороны обсудили как региональные проблемы, так и отношения Минска с Евросоюзом, в том числе с Францией.
«Но для нас очевидно, что Париж и другие европейские столицы явно преследуют лишь одну цель — попытаться вбить клин между Москвой и Минском, ослабить Союзное государство», — сказала Захарова на брифинге в четверг.
При этом она выразила уверенность в том, что «белорусские друзья также не строят никаких иллюзий» по поводу «телефонной дипломатии Парижа».
«Любые потуги недоброжелателей рассорить наши братские страны, связанные многовековыми узами общей истории, дружбы и добрососедства, обращены на провал», — заявила дипломат.
Захарова добавила, что и Беларусь, и Россия настроены на равноправный и ваимоуважительный диалог.