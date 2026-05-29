Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, почему Венгрия решила остаться в МУС

Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр не так давно пришел к власти, но уже дал понять: он не будет разрушать отношения с Брюсселем, но национальными интересами страны не поступится. Об этом рассказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов, комментируя Новостям Mail решение Венгрии о сохранении членства страны в Международном уголовном суде.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Мадьяр, с одной стороны, не готов разрушать отношения с Брюсселем, более того — хочет их реанимировать, но в то же время он последовательно отстаивает национальные интересы Венгрии, рассказывает Пятибратов. Эксперт обращает внимание, что буквально на днях Венгрия продлила запрет на ввоз продовольственных товаров из Украины, тем самым поддерживая местных производителей. Этот вопрос важен с точки зрения развития экономики Венгрии.

При этом сохранение членства Венгрии в МУС — не такой принципиальный вопрос для Венгрии, как поставки украинского зерна.

Мадьяр сохранил членство страны в Международном уголовном суде, которое Орбан в свое время прекратил. Новый премьер не стремится сохранять какие-то слишком близкие отношения с Россией и демонстрирует это Брюсселю.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Петер Мадьяр не против поддержки Украины со стороны ЕС, но он против, чтобы эта поддержка осуществлялась за счет Будапешта, отмечает политолог. По мнению собеседника Новостей Mail, евроцентричность Мадьяра является относительно умеренной.

Венгрии важно не потерять финансирование со стороны Европейского Союза, поскольку это крайне важно для венгерской экономики. Решения, подобные сохранению членства страны в МУС, это своего рода компромисс — демонстрация того, что страна разделяет и поддерживает европейские ценности и институты.

Со своей стороны, Мадьяру важно показать венграм, что он сохраняет и соблюдает обязательства, которые дал во время предвыборной кампании. В первую очередь, в вопросах отношений страны с Брюсселем и поддержки национальных интересов страны.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

В среду парламент Венгрии одобрил закон о сохранении членства страны в Международном уголовном суде, отменив предыдущее решение правительства Виктора Орбана.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше