Политолог раскрыл, почему Венгрия решила остаться в МУС

Мадьяр, с одной стороны, не готов разрушать отношения с Брюсселем, более того — хочет их реанимировать, но в то же время он последовательно отстаивает национальные интересы Венгрии, рассказывает Пятибратов. Эксперт обращает внимание, что буквально на днях Венгрия продлила запрет на ввоз продовольственных товаров из Украины, тем самым поддерживая местных производителей. Этот вопрос важен с точки зрения развития экономики Венгрии.
При этом сохранение членства Венгрии в МУС — не такой принципиальный вопрос для Венгрии, как поставки украинского зерна.
Мадьяр сохранил членство страны в Международном уголовном суде, которое Орбан в свое время прекратил. Новый премьер не стремится сохранять какие-то слишком близкие отношения с Россией и демонстрирует это Брюсселю.
Венгрии важно не потерять финансирование со стороны Европейского Союза, поскольку это крайне важно для венгерской экономики. Решения, подобные сохранению членства страны в МУС, это своего рода компромисс — демонстрация того, что страна разделяет и поддерживает европейские ценности и институты.
Со своей стороны, Мадьяру важно показать венграм, что он сохраняет и соблюдает обязательства, которые дал во время предвыборной кампании. В первую очередь, в вопросах отношений страны с Брюсселем и поддержки национальных интересов страны.
В среду парламент Венгрии одобрил закон о сохранении членства страны в Международном уголовном суде, отменив предыдущее решение правительства Виктора Орбана.