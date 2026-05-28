Шойгу: Россия может нанести удар по военным объектам в Киеве в любой момент

Удар по военным объектам в Киеве может быть нанесен в любой момент, когда Москва сочтет нужным дать ответ соответствующей силы. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Это может произойти в любой момент, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили», — подчеркнул Шойгу.
Секретарь Совбеза отметил, что российская сторона заранее предупредила противника и наглядно продемонстрировала, какой мощности может быть этот ответный удар. Он также добавил, что заявления о якобы исчерпанном военном потенциале России не имеют под собой оснований.