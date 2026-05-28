AP: администрация Трампа потребовала прекратить преследование временного президента Венесуэлы Родригес

Администрация Дональда Трампа негласно дала указание федеральным прокурорам в Майами отказаться от уголовного преследования временного президента Венесуэлы Делси Родригес. Это является очередным признаком «потепления» отношений между Вашингтоном и Каракасом, сообщает информагентство Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Из документов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) следует, что Родригес постоянно находилась в поле зрения федеральных правоохранительных органов, по крайней мере с 2018 года, но ей никогда не предъявляли уголовные обвинения в США. Представитель Министерства юстиции США заверил, что в отношении Родригес «никогда не проводилось расследование, которое можно было бы прекратить», пишет AP. Тем не менее «всем было сказано оказаться (от преследования)», рассказал АР осведомленный источник.

Устранение угрозы потенциального предъявления обвинения ослабляет давление на Родригес, отмечает издание.

Администрация Дональда Трампа стремится сотрудничать с нынешними властями Венесуэлы, чтобы стабилизировать ситуацию в стране после захвата Николаса Мадуро и открыть страну для американских инвестиций.

В последние месяцы Родригес принимала в Венесуэле высокопоставленные американские делегации, в состав которых входили главы нефтяных компаний, министр энергетики США Крис Райт и министр внутренних дел Даг Бергум. «Родригес отлично справляется со своей работой. Нефть начинает поступать (в США), а профессионализм и преданность делу обеих стран очень приятно видеть», — написал Трамп в соцсетях в начале марта.

Рик де ла Торре, бывший руководитель резидентуры ЦРУ в Каракасе, заявил, что решение о защите Родригес хорошо согласуется с внешнеполитическими целями администрации Трампа в Венесуэле.

США предоставляют ей передышку и пряники, чтобы заложить основы демократии и американских инвестиций. Однако срок полезности Родригес ограничен. В какой-то момент она все же предстанет перед судом.

Рик де ла Торре
экс-руководитель резидентуры ЦРУ в Венесуэле
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
