AP: администрация Трампа потребовала прекратить преследование временного президента Венесуэлы Родригес

Из документов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) следует, что Родригес постоянно находилась в поле зрения федеральных правоохранительных органов, по крайней мере с 2018 года, но ей никогда не предъявляли уголовные обвинения в США. Представитель Министерства юстиции США заверил, что в отношении Родригес «никогда не проводилось расследование, которое можно было бы прекратить», пишет AP. Тем не менее «всем было сказано оказаться (от преследования)», рассказал АР осведомленный источник.
Устранение угрозы потенциального предъявления обвинения ослабляет давление на Родригес, отмечает издание.
В последние месяцы Родригес принимала в Венесуэле высокопоставленные американские делегации, в состав которых входили главы нефтяных компаний, министр энергетики США Крис Райт и министр внутренних дел Даг Бергум. «Родригес отлично справляется со своей работой. Нефть начинает поступать (в США), а профессионализм и преданность делу обеих стран очень приятно видеть», — написал Трамп в соцсетях в начале марта.
США предоставляют ей передышку и пряники, чтобы заложить основы демократии и американских инвестиций. Однако срок полезности Родригес ограничен. В какой-то момент она все же предстанет перед судом.