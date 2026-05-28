Axios: переговорщики США и Ирана достигли соглашения

Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума, который ожидает утверждения президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Переговорщики США и Ирана достигли договоренностей по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, предусматривающему продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе, но он ожидает окончательного одобрения со стороны президента Трампа», — пишет портал.

Как уточняет Axios, документ включает открытие Ормузского пролива (Иран должен будет разминировать его за 30 дней).

Кроме того, США обязуются обсудить разморозку активов и снятие санкций с Ирана, а Тегеран — вести переговоры по теме обогащения урана и отказе от его запасов.

По данным портала, проект соглашения был согласован 26 мая, «но обеим сторонам требовалось заручиться одобрением высшего руководства». «Американские чиновники утверждали, что представители Ирана позже заявили, что получили одобрение и готовы к подписанию. Иран этого не подтверждает», — пишет Axios.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше