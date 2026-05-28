МИД РФ выразил протест Люксембургу из-за передачи Украине останков националиста Мельника

Российское внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест послу Люксембурга. Инцидент связан с эксгумацией останков националиста Андрея Мельника и его супруги. В МИД РФ назвали действия Люксембурга пренебрежением памятью жертв Второй мировой войны и соучастием в героизации нацизма.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Артем Житенев/ТАСС

В Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест в связи с эксгумацией и вывозом на Украину останков Андрея Мельника — одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН*). Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По данным МИД РФ, 19 мая в Люксембурге состоялась эксгумация останков Мельника и его супруги для их последующего перезахоронения на Украине. Российские дипломаты подчеркнули, что подобная процедура не могла быть осуществлена без прямого согласия официальных властей Люксембурга.

«Под видом возвращения национальных “героев” на Украину перевезли прах гитлеровского приспешника и военного преступника», — подчеркнули в МИД России.

Российская сторона квалифицировала действия Люксембурга как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и прямое соучастие в героизации нацистских пособников. В ведомстве добавили, что данный инцидент в очередной раз подтверждает «неонацистский характер киевского режима» и оправдывает цели проводимой Россией специальной военной операции.

* признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ