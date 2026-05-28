В Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест в связи с эксгумацией и вывозом на Украину останков Андрея Мельника — одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (ОУН*). Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
По данным МИД РФ, 19 мая в Люксембурге состоялась эксгумация останков Мельника и его супруги для их последующего перезахоронения на Украине. Российские дипломаты подчеркнули, что подобная процедура не могла быть осуществлена без прямого согласия официальных властей Люксембурга.
«Под видом возвращения национальных “героев” на Украину перевезли прах гитлеровского приспешника и военного преступника», — подчеркнули в МИД России.
Российская сторона квалифицировала действия Люксембурга как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и прямое соучастие в героизации нацистских пособников. В ведомстве добавили, что данный инцидент в очередной раз подтверждает «неонацистский характер киевского режима» и оправдывает цели проводимой Россией специальной военной операции.
* признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ