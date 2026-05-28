В США раскрыли детали жесткого плана по Ормузскому проливу

Согласно сообщению издания Axios со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне, проект будущего мирного соглашения между США и Ираном предусматривает обязательство Тегерана в течение 30 дней удалить все мины из Ормузского пролива. В ответ на это США начнут поэтапное снятие морской блокады.
Как отмечает издание, в случае окончательного одобрения документа президентом США Дональдом Трампом судоходство через пролив будет разрешено «без ограничений». Поясняется, что это также предполагает отсутствие каких-либо сборов за транзит.
Снятие блокады будет осуществляться темпами, «пропорциональными восстановлению коммерческого судоходства», как следует из статьи. Иран, в свою очередь, обязан полностью очистить воды от мин в течение месяца.