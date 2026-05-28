В США раскрыли детали жесткого плана по Ормузскому проливу

Согласно сообщению издания Axios со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне, проект будущего мирного соглашения между США и Ираном предусматривает обязательство Тегерана в течение 30 дней удалить все мины из Ормузского пролива. В ответ на это США начнут поэтапное снятие морской блокады.