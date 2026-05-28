Россия ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур из Армении с 30 мая

Сергей Лавров призвал Никола Пашиняна обеспечить богатство Армении. Так он отреагировал на слова армянского премьера о том, что республика не боится роста цен на топливо из РФ, ведь скоро у нее «будет намного больше денег». Отношения стран обострились из-за курса Еревана на интеграцию в ЕС: Москва уже предупредила Армению о возможном лишении льгот на газ и нефтепродукты, а также ограничила ввоз армянской сельхозпродукции — сначала цветов, а теперь и овощей. Пашинян при этом назвал происходящее между странами «позитивной трансформацией».