Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур из Армении с 30 мая

Сергей Лавров призвал Никола Пашиняна обеспечить богатство Армении. Так он отреагировал на слова армянского премьера о том, что республика не боится роста цен на топливо из РФ, ведь скоро у нее «будет намного больше денег». Отношения стран обострились из-за курса Еревана на интеграцию в ЕС: Москва уже предупредила Армению о возможном лишении льгот на газ и нефтепродукты, а также ограничила ввоз армянской сельхозпродукции — сначала цветов, а теперь и овощей. Пашинян при этом назвал происходящее между странами «позитивной трансформацией».

Источник: Газета.Ру

Сергей Лавров призвал Никола Пашиняна обеспечить богатство Армении. Так он отреагировал на слова армянского премьера о том, что республика не боится роста цен на топливо из РФ, ведь скоро у нее «будет намного больше денег». Отношения стран обострились из-за курса Еревана на интеграцию в ЕС: Москва уже предупредила Армению о возможном лишении льгот на газ и нефтепродукты, а также ограничила ввоз армянской сельхозпродукции — сначала цветов, а теперь и овощей. Пашинян при этом назвал происходящее между странами «позитивной трансформацией».

Глава МИД России Сергей Лавров предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну «обеспечить» богатство страны, если Ереван действительно рассчитывает спокойно пережить подорожание российских энергоресурсов.

Москва ранее уведомила Ереван, что в случае его вступления в Евросоюз может в одностороннем порядке расторгнет соглашение о льготных поставках топлива. Пашинян после этого заявил, что ~Армения не боится роста цен на сырье, поскольку в будущем намерена «разбогатеть»~, превратившись в «перекресток мира». Он также выразил уверенность, что экономике страны «ничего не угрожает».

«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — парировал Лавров.

Отношения между Россией и Арменией обострились из-за активизации курса Еревана на евроинтеграцию: Москва неоднократно заявляла, что республика не может одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), членом которого на данный момент является.

Также беспокойство российской стороны вызвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. В Кремле сочли «ненормальной» ситуацию, при которой на международной площадке в армянской столице прозвучали антироссийские заявления украинского лидера. Пашинян в ответ заявил, что Армения не видит проблемы в приезде Зеленского, и напомнил, что Россия принимала президента Азербайджана Ильхама Алиева в период вооруженного конфликта Баку и Еревана.

Дорогой газ и запрещенные овощи.

На фоне разногласий двух стран министр энергетики РФ Сергей Цивилев направил армянскому министерству территориального управления и инфраструктур письмо о возможной денонсации соглашения о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, а Россельхознадзор начал вводить ограничения на армянскую продукцию.

С 22 мая под временный запрет попал ввоз цветов из Армении, а сегодня стало известно, что с 30 мая ограничения распространят и на часть плодоовощной продукции — речь идет о поставках томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ведомство объяснило это решение многочисленными нарушениями и угрозой фитосанитарной безопасности России.

По данным Россельхознадзора, в цветочной продукции из Армении выявили 135 случаев заражения карантинными объектами — это 77% от всех подобных нарушений за 2025 год. При проверке тепличных комплексов и овощных поставок зафиксировали еще 181 случай.

В службе также заявили, что часть продукции поставляют компании с «неизвестной формой собственности», которые уклоняются от карантинного контроля. Армянская сторона, добавили в ведомстве, не приняла необходимых мер для устранения нарушений.

Ограничения будут действовать до завершения проверок и согласования нового механизма контроля безопасности поставок.

«В словесную перепалку вступать не будем».

Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что отношения России и Армении сейчас проходят ~этап «положительной трансформации»~, а возникающие между сторонами вопросы будут решаться в рабочем порядке.

«Во-первых, я с президентом России и руководителем правительства России имею доверительные отношения. Не в первый раз возникают вопросы, которые нуждаются в разъяснениях, и Кремль официально выступил с заявлением, что нужны разъяснения. Эти вопросы будут разъяснены», — отметил премьер Армении.

При этом он подчеркнул, что республика намерена продолжать политику диверсификации и больше не хочет оставаться без альтернатив «ни в экономике, ни в политике».

«~Мы в словесную перепалку, спор с Россией вступать не будем~. Наоборот, в рабочем порядке все, в том числе самые проблемные вопросы, обсудим. Но мы не откажемся от нашей стратегии», — объяснил он.

В МИД России в ответ заявили, что обеспокоены курсом Армении на сближение с Евросоюзом и НАТО: как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ЕС превращается в «агрессивный милитаристский блок».

«Нас не может не беспокоить курс армянского руководства на сближение с евроатлантическим сообществом, магистральная политическая линия которого заточена именно против Москвы», — заявила она.

По ее словам, Россия также фиксирует «демонстративное попустительство» армянских властей западной кампании по разжиганию антироссийских настроений. Захарова отметила, что заявления Еревана о желании сохранить отношения с Москвой все чаще расходятся с реальными действиями.

«Однако судить мы привыкли не по словам только, но еще и по делам», — подчеркнула дипломат.

При этом она добавила, что ~Москва по-прежнему считает Армению «естественным партнером» на Южном Кавказе, а армянский народ — братским~. Россия никогда не выступала против расширения внешних связей Еревана, однако нынешний курс армянских властей в Москве не считают сбалансированным, заключила она.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше