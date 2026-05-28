Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Латвии утвердил новое правительство страны

Парламент Латвии на заседании в четверг утвердил новое правительство страны. Кабинет министров сформирован четырьмя партиями, его возглавил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Источник: Reuters

Новый состав правительства поддержали 66 депутатов из 100, 25 проголосовали против. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

В состав правительства вошли представители четырех партий: «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян».

Из 14 министров свои посты сохранили четверо, в том числе глава МИД Байба Браже. Министром обороны назначен Райвис Мелнис — его кандидатуру на этот пост незадолго до отставки предложила экс-премьер Эвика Силиня.

Политический кризис в Латвии возник в мае после падения двух украинских беспилотников вблизи нефтебазы под Резекне. Силиня потребовала отставки бывшего министра обороны Андриса Спрудса и предложила на его место полковника латвийской армии Мелниса. Это привело к расколу в прежней правящей коалиции, в которую входили партии Силини и Спрудса. На следующий день Силиня подала заявление об отставке. Президент Латвии предложил на пост премьер-министра Кулбергса.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше