Парламент Латвии утвердил новое правительство страны

Новый состав правительства поддержали 66 депутатов из 100, 25 проголосовали против. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
В состав правительства вошли представители четырех партий: «Объединенный список», «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян».
Из 14 министров свои посты сохранили четверо, в том числе глава МИД Байба Браже. Министром обороны назначен Райвис Мелнис — его кандидатуру на этот пост незадолго до отставки предложила экс-премьер Эвика Силиня.
Политический кризис в Латвии возник в мае после падения двух украинских беспилотников вблизи нефтебазы под Резекне. Силиня потребовала отставки бывшего министра обороны Андриса Спрудса и предложила на его место полковника латвийской армии Мелниса. Это привело к расколу в прежней правящей коалиции, в которую входили партии Силини и Спрудса. На следующий день Силиня подала заявление об отставке. Президент Латвии предложил на пост премьер-министра Кулбергса.