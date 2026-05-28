Парламент Латвии утвердил новое правительство страны

Политический кризис в Латвии возник в мае после падения двух украинских беспилотников вблизи нефтебазы под Резекне. Силиня потребовала отставки бывшего министра обороны Андриса Спрудса и предложила на его место полковника латвийской армии Мелниса. Это привело к расколу в прежней правящей коалиции, в которую входили партии Силини и Спрудса. На следующий день Силиня подала заявление об отставке. Президент Латвии предложил на пост премьер-министра Кулбергса.