Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле усомнились, что США исполнят новые просьбы Зеленского

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину оценил шансы Украины на получение новых партий оружия от США. Он выразил сомнение, что Вашингтон оперативно откликнется на просьбы Киева.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что США оперативно выполнят просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках оружия. По мнению представителя Кремля, сейчас это вооружение нужно американской стороне «в другом месте».

Об этом Ушаков заявил в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя очередное письменное обращение Зеленского к руководству Соединенных Штатов.

«Я думаю, что американцам вооружения нужны в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу побегут выполнять эти просьбы или требования Украины», — отметил помощник президента.

Отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к подобным контактам Киева и Вашингтона, Ушаков напомнил о текущем дипломатическом процессе по украинскому урегулированию.

«Мы с американцами ведем мирные переговоры, вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров. Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной. Естественно и наверняка, не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтон», — добавил Ушаков.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше