В Кремле усомнились, что США исполнят новые просьбы Зеленского

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сомнение в том, что США оперативно выполнят просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках оружия. По мнению представителя Кремля, сейчас это вооружение нужно американской стороне «в другом месте».
Об этом Ушаков заявил в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя очередное письменное обращение Зеленского к руководству Соединенных Штатов.
«Я думаю, что американцам вооружения нужны в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу побегут выполнять эти просьбы или требования Украины», — отметил помощник президента.
Отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к подобным контактам Киева и Вашингтона, Ушаков напомнил о текущем дипломатическом процессе по украинскому урегулированию.
«Мы с американцами ведем мирные переговоры, вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров. Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной. Естественно и наверняка, не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтон», — добавил Ушаков.