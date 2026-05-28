Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху приказал ЦАХАЛ установить контроль над 70% сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны установить контроль над 70% территории сектора Газа. Сейчас под контролем ЦАХАЛ находится 60% анклава.

Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал распоряжение Армии обороны Израиля установить контроль над 70% территории сектора Газа. Как сообщает The Times of Israel, соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, организованной Академией лидерства Эйн-Прат.

«На данный момент мы полностью контролируем 60% территории сектора Газа и наша задача достичь 70%», — приводит издание слова Нетаньяху.

В ответ на реплику одного из участников пресс-конференции о необходимости установления контроля над 100% территории Газы премьер-министр заявил: «Мы будем действовать по порядку». При этом он не опроверг возможность того, что это может являться конечной целью. «Сначала 70%, — сказал Нетаньяху. — Мы начнем с этого».

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что Армия обороны Израиля усилит удары по «Хезболле» в Ливане,

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше