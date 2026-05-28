Нетаньяху приказал ЦАХАЛ установить контроль над 70% сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал распоряжение Армии обороны Израиля установить контроль над 70% территории сектора Газа. Как сообщает The Times of Israel, соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции, организованной Академией лидерства Эйн-Прат.
«На данный момент мы полностью контролируем 60% территории сектора Газа и наша задача достичь 70%», — приводит издание слова Нетаньяху.
В ответ на реплику одного из участников пресс-конференции о необходимости установления контроля над 100% территории Газы премьер-министр заявил: «Мы будем действовать по порядку». При этом он не опроверг возможность того, что это может являться конечной целью. «Сначала 70%, — сказал Нетаньяху. — Мы начнем с этого».
Ранее премьер-министр Израиля заявил, что Армия обороны Израиля усилит удары по «Хезболле» в Ливане,