Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Кулбергсом

Парламент Латвии утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Коалицию сформировали четыре партии.

Источник: Life.ru

За кабинет проголосовали 66 депутатов из ста, против высказались 25. В правящий альянс вошли «Объединённый список», «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зелёных и крестьян». Из 14 министров свои посты сохранили лишь четверо, включая руководителя МИД Байбу Браже.

Кресло министра обороны занял Райвис Мелнис. Его кандидатуру на этот пост ещё до своей отставки успела предложить экс-премьер Эвика Силиня. Новое правительство уже приступило к работе.

Правительственный кризис в Латвии разразился после того, как в воздушное пространство страны вторглись украинские дроны. Их не сбили, и беспилотники рухнули прямо на территорию нефтебазы в Резекне, повредив четыре резервуара.

Ранее Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку после того, как над страной пролетели украинские беспилотники, повредившие нефтебазу под Резекне. По его словам, сбивать дроны — это прямая обязанность командующего вооружёнными силами и его самого как политического руководителя. Он заявил, что полностью берёт на себя ответственность за произошедшее.

