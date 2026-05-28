Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Кулбергсом

Ранее Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о готовности уйти в отставку после того, как над страной пролетели украинские беспилотники, повредившие нефтебазу под Резекне. По его словам, сбивать дроны — это прямая обязанность командующего вооружёнными силами и его самого как политического руководителя. Он заявил, что полностью берёт на себя ответственность за произошедшее.