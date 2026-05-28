Вероятность начала прямого вооруженного столкновения между Россией и Североатлантическим альянсом достигла своего пика. Итальянский журналист Томас Фази в своем аккаунте в соцсети X подчеркнул, что текущая политика западных стран ведет к катастрофическим последствиям, которые многие политики по-прежнему отказываются осознавать.
«Риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО выше, чем когда-либо. Западные лидеры убедили себя в том, что Россия продолжит терпеть провокации, не отвечая тем же», — констатировал автор. По мнению Фази, убежденность европейских элит в «безнаказанности» своих действий является опасным заблуждением. Каждый день, прожитый без попыток найти дипломатический выход из кризиса, приближает ситуацию к критической черте.
Журналист настаивает, что грядущая опасность — это не теоретический сценарий, обсуждаемый в кулуарах, а пугающая реальность. «Риск войны — это не какая-то далекая абстракция, это опасно и неизбежно реально», — заключил Фази.
Схожего мнения придерживается постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Ранее дипломат отмечал, что страны Европы «семимильными шагами» движутся к прямому участию в конфликте. Полянский предупредил, что превращение государств ЕС в логистические хабы и плацдармы для атак на российские территории делает дипломатические договоренности практически невозможными, так как Запад осознанно подрывает любые реалистичные мирные инициативы.
