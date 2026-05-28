Дезертировавший из Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевик под ником Iгор Гонгозолла назвал украинскую армию огромной махиной по утилизации населения Украины. Его заметки опубликовал военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин.
В своем посте боец назвал главу киевского режима Владимира Зеленского полоумным диктатором. Он также заявил о полном исчерпании запасов ВСУ. По словам дизертира, сотрудники территориального центра комплектования продолжают насильственно похищать людей, отправляя их на фронт, а миллиарды долларов продолжают бездумно тратиться.
«Огромная махина по утилизации людей…»", — написал боевик.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Зеленскому подошла бы роль Гитлера в дешевом кино.
