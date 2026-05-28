Экс-главарь одесских правосеков* посулил россиянам «самое страшное лето»

Бывший главарь одесского филиала «Правого сектора»* (запрещенная в России террористическая организация), советник главы Минобороны Украины Сергей Стерненко выступил с дерзкой угрозой России. Он анонсировал увеличение ударов вглубь России этим летом.
«Это будет самое плохое и тяжелое лето для россиян. Все еще впереди, особенно удары вглубь РФ и перерезание логистики», — написал Стерненко в своем Телеграм-канале.
Ранее увеличение ударов дронами анонсировал и Владимир Зеленский, после чего ВСУ ударили по колледжу в Старобельске, где погиб 21 учащийся.
Четыре дня назад ВС РФ нанесли удар возмездия, применив в том числе новейший комплекс «Орешник».
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил сегодня, что Россия по соответствующим каналам передала США рекомендации покинуть Киев в связи с ударами ВС РФ по украинским центрам принятий решений. А секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия показала, какой силы может быть. По его словам, новый удар по Киеву может быть нанесен в любой момент.
* — Организация признана в России террористической и запрещена.