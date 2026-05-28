Экс-главарь одесских правосеков* посулил россиянам «самое страшное лето»

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил сегодня, что Россия по соответствующим каналам передала США рекомендации покинуть Киев в связи с ударами ВС РФ по украинским центрам принятий решений. А секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия показала, какой силы может быть. По его словам, новый удар по Киеву может быть нанесен в любой момент.