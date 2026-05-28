Ушаков усомнился в том, что США согласятся на дополнительные поставки оружия Украине

27 мая The Kyiv Independent и Axios сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо об «усугубляющейся нехватке» средств противовоздушной обороны ВСУ. По информации изданий, он запросил у Вашингтона дополнительные поставки ракет Patriot PAC-3 и других вооружений. Темпы поставок по программе PURL (она позволяет странам НАТО закупать оружие для Украины у США) господин Зеленский назвал не соответствующими реальной угрозе.