Постпред при ОБСЕ заявил о движении Европы «семимильными шагами» к войне

Европа «движется семимильными шагами» к войне с Россией, заявил российский постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, Европа стремится подорвать «любые реалистичные мирные инициативы», поставляя на Украину вооружения, наращивая военное присутствие у границ России и «подготавливая европейское общественное мнение к мысли о неизбежности войны».
«Мы, кстати, действительно движемся к ней семимильными шагами — Европа уже предоставляет свою территорию Зеленскому для осуществления атак на объекты в России. А многие европейские государства превратились в тыловую базу украинских вооруженных сил, в плацдарм для подготовки боевиков, логистический хаб для поставок оружия и площадку для запуска боевых дронов», — сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказывал мнение, что альянс станет следующей целью для России. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключал, что рост числа инцидентов с дронами, нарушающими воздушное пространство стран Балтии, может привести к войне в Европе.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, в свою очередь, предупреждал страны Балтии о праве Москвы на самооборону, заявив о случаях, когда через эти страны осуществлялись удары украинских беспилотников по России.
Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова ответить на милитаризацию Европы, но «никогда не инициировала военное противостояние». Глава МИДа Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что на Западе сейчас создают «общеевропейскую группу для нападения на Россию».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».