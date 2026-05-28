«Мы, кстати, действительно движемся к ней семимильными шагами — Европа уже предоставляет свою территорию Зеленскому для осуществления атак на объекты в России. А многие европейские государства превратились в тыловую базу украинских вооруженных сил, в плацдарм для подготовки боевиков, логистический хаб для поставок оружия и площадку для запуска боевых дронов», — сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.