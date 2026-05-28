Европейский союз столкнулся с серьезным дефицитом сильного политического руководства на фоне консолидации власти в руках председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как отмечает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ), несмотря на расширение своих полномочий, глава ЕК не обладает авторитетом, необходимым для решения задач, стоящих перед сообществом в условиях глобального кризиса.
«Урсуле фон дер Ляйен не хватает харизмы. При этом ЕС никогда еще так не нуждался в человеке с настоящими качествами государственного деятеля, как сейчас», — пишет газета. По мнению авторов материала, фон дер Ляйен заметно усилила личный контроль над институтами ЕС по сравнению со своим первым сроком, однако ее образ в глазах общества остается искусственным из-за отсутствия гибкости и нежелания вести спонтанный диалог с прессой.
Авторы NZZ подчеркивают, что стиль коммуникации председателя ЕК выглядит отстраненным, а чрезмерно пафосная риторика вызывает отторжение. В кулуарах ее иронично называют «ледяной принцессой» или «тефлоновой Уши», намекая на то, что никакие скандалы и расследования, связанные с ее именем, не сказываются на ее карьере.
Более того, издание указывает на несамостоятельность заявлений фон дер Ляйен. Громкие обещания, такие как ускоренное принятие Украины в состав ЕС или идеи о развертывании европейских войск на украинской территории, зачастую оказываются «пустыми словами», так как они не были согласованы со странами-членами союза. В результате политический курс главы Еврокомиссии все чаще воспринимается как набор иллюзий, не имеющих под собой реальной основы.