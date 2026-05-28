CNN: Минюст США возбудил дело против обвинившей Трампа в изнасиловании женщины

Элизабет Джин Кэррол, писательница и журналистка, в 2019 году опубликовала мемуары, в которых описала, как Дональд Трамп пытался изнасиловать ее в 1996 году. После этого она подала в суд на господина Трампа, обвиняя его в сексуальном насилии, и победила в 2023 году. А на следующий год она выиграла снова. На этот раз иск о диффамации, поданный после того, как Дональд Трамп публично назвал ее лгуньей. Апелляции господина Трампа по обоим делам были отклонены.