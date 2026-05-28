Татьяна Навка оспорила в европейском суде введённые против неё санкции ЕС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оспорила в суде Евросоюза введённые против неё санкции. Об этом говорится в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Источник: Life.ru

Навка попала под ограничения ЕС в июне 2022 года. Тогда её включили в шестой пакет санкций против России. Сейчас 51-летняя спортсменка добивается пересмотра этого решения через европейскую судебную инстанцию. Подробности её требований в сообщении не приводятся.

Татьяна Навка выиграла Олимпиаду 2006 года в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым. Также она дважды становилась чемпионкой мира, трижды побеждала на чемпионатах Европы и России.

Также с санкциями Евросоюза продолжает бороться певица Полина Гагарина. Суд ЕС общей юрисдикции уже зарегистрировал её иск.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
