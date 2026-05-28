Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков оценил шансы Киева получить оружие от США после письма Зеленского

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился, что США оперативно выполнят просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках новых вооружений.

Источник: РБК

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился, что США оперативно выполнят просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках новых вооружений.

Комментируя сообщения о письме Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу, Ушаков заявил ИС «Вести», что США продолжают поддерживать отношения с Украиной и, вероятно, Киев направлял в Вашингтон не одно подобное обращение.

При этом Ушаков отметил, что вооружения «нужны американцам и в другом месте», и выразил сомнение, что США «сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины».

Ранее The Kyiv Independent со ссылкой на документ сообщила, что Зеленский направил Трампу срочное письмо о нехватке средств ПВО. Позднее журналист Axios Барак Равид опубликовал текст обращения, в котором украинский политик просит нарастить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил подлинность письма.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше