Ушаков оценил шансы Киева получить оружие от США после письма Зеленского

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился, что США оперативно выполнят просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках новых вооружений.
Комментируя сообщения о письме Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу, Ушаков заявил ИС «Вести», что США продолжают поддерживать отношения с Украиной и, вероятно, Киев направлял в Вашингтон не одно подобное обращение.
При этом Ушаков отметил, что вооружения «нужны американцам и в другом месте», и выразил сомнение, что США «сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины».
Ранее The Kyiv Independent со ссылкой на документ сообщила, что Зеленский направил Трампу срочное письмо о нехватке средств ПВО. Позднее журналист Axios Барак Равид опубликовал текст обращения, в котором украинский политик просит нарастить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним.
Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил подлинность письма.
