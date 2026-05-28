«Не только Россия»: Зеленский нашел новых врагов на Западе

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швеции пожаловался на внешнее противодействие развитию украинских ракетных программ. По его словам, попытки Киева создать собственную баллистическую и противобаллистическую систему наталкиваются на препятствия, создаваемые не только Москвой, но и западными партнерами.
«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — заявил Владимир Зеленский. Его выступление показали украинские телеканалы.
Несмотря на наличие серьезных разногласий с «конкурентами», Киев не намерен отказываться от своих планов. Первым стратегическим союзником в реализации этого проекта стала Швеция. Как сообщил украинский лидер, работа ведется в рамках создания будущей общеевропейской антибаллистической системы.
В планах Киева — расширение географии проекта уже в ближайшие месяцы. Владимир Зеленский анонсировал, что летом к развитию ракетных технологий планируется привлечь еще ряд европейских стран, которые, по задумке украинского руководства, должны поддержать амбиции Киева, несмотря на возможные бизнес-риски для других игроков оборонного рынка.