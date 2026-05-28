Минобороны сообщило о 10 сбитых за день украинских беспилотниках

Подразделения российских сил ПВО в течение 12 часов 28 мая уничтожили десять украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.
Перехваты произошли с восьми часов утра и до восьми часов вечера.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Летательные аппараты были уничтожены в следующих регионах:
Белгородская область;
Краснодарский край;
Республики Крым и над акваторией Черного моря.
